Поль Погба признался, что страдал от депрессии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о том, как столкнулся с депрессией.



«В определённые момент в карьере у меня была депрессия, но мы не говорим об этом. Иногда ты не понимаешь, что с тобой происходит, просто хочешь изолироваться от мира, побыть в одиночестве. Это безошибочные признаки.



Всё началось, когда я играл в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью. Ты начинаешь задавать себе вопросы, обвинять себя, потому что прежде ничего подобного не испытывал. Все профессиональные спортсмены проходят через такие моменты, но почти не говорят об этом. Ты ощущаешь депрессию в теле, в голове, и это состояние может быть с тобой месяцы, а то и годы. Но об этом не принято говорить публично. Мы зарабатываем много денег и не можем жаловаться, но это не отменяет того факта, что мы способны переживать трудные моменты, как и другие люди», — приводит слова Погба Le Figaro.

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