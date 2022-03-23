Файзулин: надеюсь, санкции снимут – не хочется, чтобы чемпионат России был междусобойчиком

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о санкциях в отношении российских клубов и сборных.



«Это потеря для всех: болельщиков, переживающих за сборную, пацанов, не имеющих возможности сыграть на чемпионате мира. Такого шанса больше может не быть. Есть ощущение, что уровень РПЛ упал, но это, конечно, не крах, нет.



Единственный позитивный момент вижу в том, что в топ-клубах будет играть больше русских футболистов. И, естественно, потянется цепочка: ребята из ФНЛ станут переходить на более высокий уровень, появится шанс у молодежи. Однако, конечно, очень важно играть в еврокубках. Надеюсь, санкции снимут как можно быстрее – не хочется, чтобы чемпионат России стал каким-то междусобойчиком», — цитирует Файзулина Bobsoccer.

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