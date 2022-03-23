Руни и Виейра включены в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни и экс-игрок «Арсенала» Патрик Виейра включены в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.



Напомним, Руни занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ за всю историю. На его счету 208 голов за «красных дьяволов» и «Эвертон». В составе «Манчестер Юнайтед» Руни пять раз становился чемпионом страны (2007, 2008, 2009, 2011, 2013).



Виейра вместе с «Арсеналом» трижды становился чемпионом Англии (сезон-1997/1998, 2001/2002, 2003/2004), а также был капитаном лондонской команды в сезоне-2003/2004, который «Арсенал» завершил без поражений.



Напомним, в Зал славы АПЛ также входят следующие экс-футболисты: Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм.

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