«Ювентус» заинтересован в переходе Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в услугах 29-летнего египетского футболиста заинтересован «Ювентус». Салах является одной из основных целей туринского клуба на замену Пауло Дибале, который покинет «Ювентус» в июне. Сообщается, что итальянский клуб уже запросил информацию о возможном переходе форварда в летнее трансферное окно.



Напомним, Салах перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний египетский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2023 года.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».