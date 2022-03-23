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Серж Гнабри покинул расположение сборной Германии из-за симптомов гриппа

Серж Гнабри покинул расположение сборной Германии из-за симптомов гриппа
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Такое решение было принято тренерским штабом сборной из-за лёгких симптомов гриппа у Гнабри. Футболист прошёл тестирование на коронавирус, результат оказался отрицательным. Вместо Гнабри главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вызвал полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

Напомним, сборная Германии в марте проведёт два товарищеских матча. 26 марта подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют с национальной командой Израиля, а через три дня проведут встречу со сборной Нидерландов. Немецкая команда вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре, заняв 1-е место в группе J отбора ЧМ.

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