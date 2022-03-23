Исполком РФС не принял предложение РПЛ о расширении лиги до 18 команд

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от предложения Российской Премьер-Лиги (РПЛ) расширить лигу до 18 команд, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о возможном расширении Российской Премьер-Лиги, прошло сегодня, 23 марта. Этот вопрос также обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Согласно предложению, в розыгрыше чемпионата России сезона-2022/2023 должно было принять участие 18 команд.

В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).