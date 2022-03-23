Президент РФС ответил на вопрос о возможном исключении России из УЕФА и ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном исключении России из УЕФА и ФИФА.
«Мы находимся в диалоге с ФИФА и УЕФА. Я регулярно с ними общаюсь. Мы исходим из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер. Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае будет больше информации. Надеемся, что к тому времени стабилизация произойдёт, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.
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