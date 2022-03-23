«Манчестер Юнайтед» проведёт собеседования с тремя кандидатами на пост главного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует в ближайшее время провести несколько собеседований с кандидатами на пост главного тренера команды, сообщает Daily Mail.



По информации источника, после собеседования с наставником «Аякса» Эриком тен Хагом боссы «красных дьяволов» хотят пообщаться с тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Хуленом Лопетеги, возглавляющим «Севилью», и Луисом Энрике из сборной Испании.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» набрали 50 очков в 29 встречах и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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