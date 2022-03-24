«Наполи» хочет подписать лучшего игрока чемпионата Италии по системе «гол+пас»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может летом сменить команду. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Наполи», сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в Берарди руководство неаполитанского клуба видит замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет клуб.



В нынешнем сезоне в 27 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Форвард является лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 году. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.

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