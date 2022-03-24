Альба: было бы неплохо, если бы Месси вернулся в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался об уходе нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Месси — игрок, с которым у меня было больше всего понимания, и было бы неплохо, если бы он вернулся в «Барселону». Я очень страдал из-за его ухода, поскольку дружил с ним. В конце концов, после всей его жизни в «Барселоне» ему дорого стоил этот переход. Это было нелегко ни для него, ни для его товарищей по команде, ни для клуба, но футбол такой. Сейчас он в футболке другого клуба. Но он по-прежнему лучший в мире. Я уверен, что в следующем году Месси будет намного лучше. И я говорю это не потому, что он мой друг», — приводит слова Альбы Sport.es.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. Действующее соглашение Месси с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. С 2005 года Месси вызывается в национальную команду Аргентины.