Гарри Кейн: постараемся внести свой вклад в решение проблем с правами человека в Катаре

Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что национальная команда обсудила вопросы прав человека в Катаре в преддверии чемпионата мира, и как игроки команды попытаются вдохновить на перемены принимающую страну.
«Гарет Саутгейт организовал встречу, и мы обсуждали некоторые важные вопросы, связанные с чемпионатом мира. Я думаю, что было важно поговорить с менеджером, персоналом и игроками. Проведение турнира в Катаре пролило свет на важные проблемы страны, о которых многие не знали.
Футболисты должны попытаться помочь, насколько это возможно. Мы не являемся экспертами в этой области, но, постараемся внести свой вклад в решение проблем с правами человека в Катаре. Как минимум, у нас есть социальные сети, будем их использовать.
В «Тоттенхэме», где я играю, есть капитаны других национальных сборных, возможно, поговорю с ними, чтобы понять, можем ли мы быть едины в наших действиях. Это то, чего я и некоторые игроки команды постараемся достичь в ближайшие месяцы», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с ноября по декабрь 2022 года в Катаре.
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