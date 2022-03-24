Кроос: поражение в «эль классико» не должно изменить курс «Реала» на чемпионство

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о настрое команды после разгромного поражения в «эль классико». Напомним, матч 29-го тура испанской Примеры завершился в пользу «Барселоны» со счётом 4:0.

«Игрокам «Реала» стоит вновь поднять голову. Любой футболист с радостью подписал бы контракт с «Реалом» в начале сезона, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас.

До поражения в «эль классико» сезон был очень хорошим. У «Реала» по-прежнему всё хорошо. Осталось ещё два месяца, и мы не можем одному досадному поражению позволить изменить наш курс на чемпионство. У нас есть несколько возможностей на завоевание титулов», — приводит слова Крооса Goal.com.

После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. Также «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где мадридцам предстоит встретиться с лондонским «Челси».

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль классико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.