Кроос: поражение в «эль классико» не должно изменить курс «Реала» на чемпионство

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о настрое команды после разгромного поражения в «эль классико». Напомним, матч 29-го тура испанской Примеры завершился в пользу «Барселоны» со счётом 4:0.
«Игрокам «Реала» стоит вновь поднять голову. Любой футболист с радостью подписал бы контракт с «Реалом» в начале сезона, чтобы оказаться там, где мы находимся сейчас.
До поражения в «эль классико» сезон был очень хорошим. У «Реала» по-прежнему всё хорошо. Осталось ещё два месяца, и мы не можем одному досадному поражению позволить изменить наш курс на чемпионство. У нас есть несколько возможностей на завоевание титулов», — приводит слова Крооса Goal.com.
После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. Также «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где мадридцам предстоит встретиться с лондонским «Челси».
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль классико»:
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