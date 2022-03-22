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Гути: кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе

Гути: кто не хочет играть в «Реале», не должен оставаться в клубе
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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал поражение «Королевского клуба» в «эль класико» (0:4) в рамках 29-го тура Ла Лиги.

«Не может «Реал» играть 12-13 футболистами. Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков. Тот, кто не хочет играть за «Реал», пусть скажет об этом. Это так просто.

То, что сейчас происходит с командой, непозволительно для клуба. И мы всё ещё сомневаемся, что «Реал Мадрид» должен подписать Холанда? Вы должны подписать Холанда, Мбаппе и ещё четыре-пять игроков, которые хотят играть за «Реал».

Но как это может быть? Допустим, я Анчелотти, я смотрю на скамейку запасных, и у меня есть Азар, Йович, Бэйл, Иско? И вы говорите, что я не могу никого из них выпустить? Что происходит? Я не понимаю. Я смотрю игру с «Барселоной», смотрю на скамейку запасных «Реала» и обнаруживаю, что во втором тайме первая замена у мадридцев — Мариано… Как такое может быть? Как такое может быть, ведь есть Бэйл и Азар, а первое изменение в атаке — это Мариано, который в этом году играл недостаточно?» — цитирует Гути Marca.

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