Вячеслав Малафеев: спорт вне политики? Судя по всему, на Западе о таком никогда не слышали

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал санкции, введённые против российского спорта.



«Санкции против спортсменов, команд и сборных России.



– УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных;



– Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания Goal.



Это свежие новости, которые пришлось прочитать только за сегодняшний день.



Мы уже с вами увидели запреты на участие в играх сборной России, исключение «Спартака» из Лиги Европы, запрет биатлона, регби, гимнастики, триатлона, тяжёлой атлетики, шахмат и т. д. Отстранение от хоккейного чемпионата мира, от всех мировых турниров… Список можно продолжать бесконечно.



С учётом всех тенденций и вводимых новых санкций, может, те же УЕФА и ФИФА захотят отнять все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА?



Можно ожидать всё от этого спортивного «мира», вплоть до того, что Льва Яшина лишат «Золотого мяча» – это будет дикостью всего спорта в целом.



Спорт, который вне политики? Судя по всему, на Западе о таком никогда не слышали», – написал Малафеев в своих соцсетях.