Верратти: Евро вселил в Италию уверенность. Соперники настороженно относятся к нам

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился ожиданиями от стыковых матчей к чемпионату мира – 2022 в Катаре.



«Нам нужно быть уверенными в себе и сконцентрироваться на том, что происходит на поле. Это важный матч против команды, которая заслуживает быть здесь. Македония очень глубоко защищается. Придется найти способы доставить им проблемы.



Чемпионат Европы вселил в нас уверенность в собственных силах. Мы выиграли турнир, играя с радостью и страстью. Даже сегодня мы говорим об этой победе, и это придает нам дополнительные силы. Я уверен, что другие команды настороженно относятся к нам. У нас есть хороший шанс пройти дальше», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Напомним, 24 марта сборная Италии сыграет в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года с национальной командой Северной Македонии. В случае победы подопечные Роберто Манчини выступят в финальной стыковой игре с победителем пары Португалия — Турция. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.