Роберто Манчини: цель сборной Италии — выиграть ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед стыковыми матчами к чемпионату мира – 2022 в Катаре рассказал о целях национальной команды.



«Наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны начать с победы в этих двух играх. Мы хотим поехать на чемпионат мира, чтобы выиграть его», — цитирует Роберто Манчини пресс-служба УЕФА.



Напомним, 24 марта сборная Италии сыграет в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года с национальной командой Северной Македонии. В случае победы подопечные Роберто Манчини выступят в финальной стыковой игре с победителем пары Португалия — Турция. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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