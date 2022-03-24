Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался участвовать в спонсорских мероприятиях сборной Франции, сообщает RMC Sport. По информации источника, стороны так и не смогли достичь согласия по ряду важных вопросов.
Мбаппе хочет, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены правки. На данный момент используется соглашение, которое было подписано в 2010 году. Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Также ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее стало известно, что парижане хотели сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе получал бы зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получил бы € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решил бы остаться в «Пари Сен-Жермен».
- 24 марта 2022
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