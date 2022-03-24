«Барселона» готова предложить Левандовскому четырехлетний контракт

«Барселона», столкнувшись с невозможностью приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда перешла к рассмотрению других кандидатур для усиления линии атаки. Одной из них является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сообщает Sport.es

По информации источника, каталонский клуб готов предложить поляку контракт на 4 года. На потенциальный трансфер могут повлиять потребность Левандовского в смене клуба, а также хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и представителем игрока.

Клубу нужен звёздный игрок, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ» прошлым летом. Подписав поляка, команда будет иметь более привлекательный имидж для спонсоров.