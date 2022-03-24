«Барселона» готова предложить Левандовскому четырехлетний контракт
Поделиться
«Барселона», столкнувшись с невозможностью приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда перешла к рассмотрению других кандидатур для усиления линии атаки. Одной из них является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сообщает Sport.es
По информации источника, каталонский клуб готов предложить поляку контракт на 4 года. На потенциальный трансфер могут повлиять потребность Левандовского в смене клуба, а также хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и представителем игрока.
Клубу нужен звёздный игрок, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ» прошлым летом. Подписав поляка, команда будет иметь более привлекательный имидж для спонсоров.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
14:08
-
14:07
-
14:05
-
13:59
-
13:57
-
13:55
-
13:40
-
13:38
-
13:35
-
13:31
-
13:08
-
13:06
-
12:52
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:34
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:36
-
10:31
-
10:29
-
10:20
Партнерский контент