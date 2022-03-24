Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы России принять чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

«Еще столько воды может утечь, что пока шансы кажутся призрачными, но все может измениться», — цитирует Аршавина ТАСС.



Напомним, футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации Евро-2032.

Выбор организаторов Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА будет произведён в сентябре 2023 года.



Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды, будь то сборные или клубы, от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Причиной послужила военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины.