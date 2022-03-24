Мане и Салах назвали кумиров детства перед отборочным матчем ЧМ-2022 Египет — Сенегал

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане рассказали, каких игроков они считали кумирами в юности.
«Я любил Эль-Хаджи Диуфа и Роналдиньо, но особенно Роналдиньо. Он был… потрясающим. Голы, навыки, движения, которые вы никогда не видели раньше. Когда я был молодым, я представлял себя на его месте, но я не мог делать то, что мог он. Я все еще люблю его. Он навсегда останется моим героем», — цитирует Мане Goal.
«Когда я только начинал заниматься футболом, это были Зидан, Роналдо и Тотти. Мне нравилось наблюдать за ними и представлять себя на их месте, когда я был на улице с друзьями. Эти уникальные игроки, которые могут делать то, чего не могут другие», — приводит слова Салаха Goal
Матч отборочного этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Египта и Сенегала пройдёт 25 марта. Начало игры — в 22:30 мск.
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