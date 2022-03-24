КДК отказал «Спартаку» в применении санкций к Гоцуку после столкновения игрока с Айртоном

КДК РФС отказал «Спартаку» в применении санкций к Кириллу Гоцуку из «Нижнего Новгорода» после столкновения игрока с Айртоном Лукасом, в результате которого бразилец получил травму. Напомним, этот эпизод произошёл в матче 22-го тура РПЛ — игра завершилась со счётом 1:1.

«Нижний Новгород» оштрафован на 20 тыс. за оскорбительное скандирование болельщиками. За появление на поле посторонних лиц и обеспечение безопасности принято решение оштрафовать «Нижний Новгород» на 100 тыс. рублей.



«Спартак» обратился с письмом, чтобы мы применили санкции в отношении Гоцука в эпизоде с Айртоном. Согласно ст. 52 часть 1 пригласили всех судей и запросили дополнительные рапорты. Три судьи данный эпизод не видели. Судья Иванов эпизод видел, оценил, обсудил вопрос с VAR. КДК не имеет права рассматривать эпизод и применять санкции по наказанию игрока. КДК отказал футбольному клубу «Спартак» к применению санкции к Гоцюку», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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