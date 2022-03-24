Южная Корея обыграла Иран в матче отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 24 марта, проходили матчи азиатского отбора на чемпионат мира.
В одном из них встречались сборные Южной Кореи и Ирана, команды играли в Сеуле. На 47-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Во втором тайме голом отметился Ким Юнь Квон.
ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 9-й тур
24 марта 2022, четверг. 14:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Мин – 45+2' 2:0 Квон – 63'
Во второй игре сошлись национальные команды Вьетнама и Омана. Победу одержала команда с Аравийского полуострова, единственным голом отметился Халид Аль-Хаджри.
ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 9-й тур
24 марта 2022, четверг. 15:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 1
Оман
0:1 Аль-Хаджри – 65'
В третьем противостоянии встретились команды Ливана и Сирии. Сирийцы должны были одержать разгромную победу со счётом 3:0, однако матч был прерван из соображений безопасности. Забитыми мячами могли отметиться игроки сборной Сирии Мардим Мардикян, Мохаммед Аль-Мармур и Ала Аль-Дали.
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