Южная Корея обыграла Иран в матче отбора на чемпионат мира

Сегодня, 24 марта, проходили матчи азиатского отбора на чемпионат мира.

В одном из них встречались сборные Южной Кореи и Ирана, команды играли в Сеуле. На 47-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Во втором тайме голом отметился Ким Юнь Квон.

Во второй игре сошлись национальные команды Вьетнама и Омана. Победу одержала команда с Аравийского полуострова, единственным голом отметился Халид Аль-Хаджри.

В третьем противостоянии встретились команды Ливана и Сирии. Сирийцы должны были одержать разгромную победу со счётом 3:0, однако матч был прерван из соображений безопасности. Забитыми мячами могли отметиться игроки сборной Сирии Мардим Мардикян, Мохаммед Аль-Мармур и Ала Аль-Дали.