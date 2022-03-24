Денис Черышев обратился к игрокам сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к игрокам национальной сборной России.

«Парни, всем привет, как вы там? Надеюсь, сборы проходят удачно. Обнимаю вас и до встречи», — сказал Черышев в эфире телеграм-канала сборной России.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

В текущем сезоне Денис провёл 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 31-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до конца сезона.



Денис не выступал за российские команды. За свою карьеру он защищал цвета мадридского «Реала», воспитанником академии которого является, а также «Севильи» и «Вильярреала».