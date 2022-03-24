Р. Билялетдинов: уход Кварацхелии — серьёзнейшая потеря. У «Рубина» и так однобокая атака

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

«Уход Кварацхелии — это, безусловно, потеря, но что поделать? Хвичу никто не гнал, никто не выгонял. Он сам решил уйти, сейчас пошла такая мода. Мне интересна формулировка «приостановил контракт». Он уже ушёл, а потом вдруг решит вернуться? Это его право. Как по мне, если решил, уходи.



В игровом плане это серьёзнейшая потеря для «Рубина». У них и так была однобокая атака, а теперь неизвестно, кем играть, кем забивать? Зимой расстались с Деспотовичем, Лисакович ещё не отсидел дисквалификацию. Надо думать, но для этого и есть глубина состава. Для РПЛ уход легионеров — это плохо, потому что они привносили в игру определённое качество. Будут играть теми, кто есть. Никто не закрывает дорогу другим легионерам», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.