«Вест Хэм» предпримет попытку подписать летом нападающего «Бенфики»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Evening Standard.



По информации источника, «молотобойцы» пытались летом подписать уругвайца, но получили отказ. Летом «Вест Хэм» предпримет ещё одну попытку подписать Нуньеса.



Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».



Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 22 матчах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

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