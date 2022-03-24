Италия — Северная Македония: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние начнётся в 22:45 мск.



Победитель пары Италия — Северная Македония в финале отбора встретится с победителем пары Португалия-Турция. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).



Северная Македония же в рамках отбора на турнир встретилась с Германией, Арменией, Лихтенштейном, Румынией и Исландией. Немцы (27) оторвались от македонцев на 9 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.