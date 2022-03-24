Швеция и Чехия объявили стартовые составы на матч 1/2 финала отбора на ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Чехии на полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команды встретятся на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция). Встреча начнётся в 22:45 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Чехия.
Швеция: Ольсен, Ольссон, Линделёф, Нильссон, Даниэльссон, Форсберг, Экдаль, Олссон, Классон, Кулушевски, Исак.
Запасные: Линде, Нордфельдт, Бенгтссон, Хеландер, Старфельт, Сундгрен, Карлстрём, Сванберг, Хргота, Эланга, Карлссон, Квайсон.
Чехия: Вацлик, Брабец, Зима, Садилек, Голеш, Соучек, Барак, Янкто, Масопуст, Гложек, Кухта.
Запасные: Геча, Станек, Гавел, Матею, Петрашек, Зелены, Юречка, Крейчи, Лингр, Пешек, Сикора, Пекхарт.
Победитель пары Швеция — Чехия в финале отбора встретится с Польшей.
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