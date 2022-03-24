Италия и Северная Македония огласили стартовые составы на матч отбора на чемпионат мира

Сегодня, 24 марта, состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встретятся на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние начнётся в 22:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди.
Северная Македония: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Эзган Алиоски, Бобан Николов, Энис Барди, Ариян Адеми, Дарко Чурлинов, Александар Трайковски, Милан Ристовски.
Победитель пары Италия — Северная Македония в финале отбора встретится с победителем пары Португалия — Турция. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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