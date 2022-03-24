Луис Энрике может уйти из сборной Испании после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть свой пост, сообщает Marca.
По информации источника, специалист сомневается в целесообразности того, чтобы оставаться в команде после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Контракт тренера рассчитан до конца нынешнего года и пока что продлён не был.
В качестве кандидатов на замену Энрике Королевская испанская футбольная федерация рассматривает наставника «Атлетика» Марселино Тораля и бывшего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Ранее он тренировал испанскую национальную команду в промежутке с 2018 по 2019 год. В тренерской карьере Энрике также числятся «Рома», «Сельта» и «Барселона».
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