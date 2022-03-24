«Вест Хэм» может пополнить защитник «Лилля» Ботман

«Вест Хэм» может приобрести защитника «Лилля» Свена Ботмана. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, голландец входит в трансферные планы главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса. Специалист уже озвучил своё желание боссам клуба. Свен соответствует требованиям для левого центрального защитника, который, по мнению Мойеса, необходим для игры.

Сразу после окончания январского окна Ботман заявил, что он чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.



Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.