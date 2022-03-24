Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» может пополнить защитник «Лилля» Ботман

«Вест Хэм» может пополнить защитник «Лилля» Ботман
Комментарии

«Вест Хэм» может приобрести защитника «Лилля» Свена Ботмана. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, голландец входит в трансферные планы главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса. Специалист уже озвучил своё желание боссам клуба. Свен соответствует требованиям для левого центрального защитника, который, по мнению Мойеса, необходим для игры.

Сразу после окончания январского окна Ботман заявил, что он чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022