«Барселона» предложила € 35 млн за нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.



По информации источника, каталонцы предложили «павлинам» € 35 млн за переход форварда. Руководство «Барсы» рассчитывает как можно скорее договориться о трансфере. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне». Важную роль в переходе может сыграть бывший игрок сине-гранатовых Деку, который является агентом Рафиньи.



25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».



В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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