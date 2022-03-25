Португалия обыграла Турцию со счётом 3:1 и вышла в финал отбора на чемпионат мира

Сегодня, 25 марта, проходил полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Турции. Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Отавио открыл счёт в игре на 15-й минуте. Криштиану Роналду догнал мяч справа на краю штрафной, оказавшись на грани офсайда, выполнил короткую передачу на Диогу Жоту, тот переадресовал ещё левее, на Бернарду Силву, который ударом низом в касание пробил в штангу. Голкипер прыгнул за этим мячом, не дотянулся, а рикошет получился на Отавио, и тот с острого угла добил мяч в сетку.



Затем Диогу Жота укрепил преимущество хозяев. Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

Гости сократили отставание в счёте. На 65-й минуте отличился Бурак Йылмаз. Йылмаз обыгрался с Дженгизом Ундером, получив ответную передачу у левого края вратарской, и резким ударом низом отправил мяч в сетку. На 85-й минуте форвард не реализовал пенальти.



Португалия в финале отбора встретится с Северной Македонией. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В группе отбора на мундиаль Турция встречалась с командами Нидерландов, Гибралтара, Черногории, Норвегии и Латвии. Турки с 21 очком в 10 играх заняли второе место в группе. Победителями квартета стала сборная Нидерландов (23).



Португалия же в рамках отбора на турнир встретилась с Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. Сербы (20) оторвались от португальцев на 3 очка и квалифицировались на ЧМ напрямую.