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Швеция и Чехия не выявили победителя в основное время в матче 1/2 финала отбора к ЧМ-2022

Швеция и Чехия не выявили победителя в основное время в матче 1/2 финала отбора к ЧМ-2022
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В ночь с 24 на 25 марта мск на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Швеции принимает национальную команду Чехии. Команды не сумели выявить победителя в основное время матча, счёт встречи — 0:0. В данный момент идёт дополнительное время.

Напомним, победитель пары Швеция — Чехия в финале отбора встретится с Польшей.

В группе отбора на мундиаль Швеция встречалась с командами Испании, Греции, Грузии и Косово. Шведы с 15 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Испании (19).

Чехия же в рамках отбора на турнир встретилась с Бельгией, Уэльсом, Эстонией и Беларусью. Бельгийцы (20) оторвались от чехов на 6 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 0
ДВ
Чехия
1:0 Квайсон – 110'
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