Швеция и Чехия не выявили победителя в основное время в матче 1/2 финала отбора к ЧМ-2022

В ночь с 24 на 25 марта мск на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Швеции принимает национальную команду Чехии. Команды не сумели выявить победителя в основное время матча, счёт встречи — 0:0. В данный момент идёт дополнительное время.
Напомним, победитель пары Швеция — Чехия в финале отбора встретится с Польшей.
В группе отбора на мундиаль Швеция встречалась с командами Испании, Греции, Грузии и Косово. Шведы с 15 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Испании (19).
Чехия же в рамках отбора на турнир встретилась с Бельгией, Уэльсом, Эстонией и Беларусью. Бельгийцы (20) оторвались от чехов на 6 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.
- 25 марта 2022
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:22