Швеция и Чехия не выявили победителя в основное время в матче 1/2 финала отбора к ЧМ-2022

В ночь с 24 на 25 марта мск на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Швеции принимает национальную команду Чехии. Команды не сумели выявить победителя в основное время матча, счёт встречи — 0:0. В данный момент идёт дополнительное время.

Напомним, победитель пары Швеция — Чехия в финале отбора встретится с Польшей.



В группе отбора на мундиаль Швеция встречалась с командами Испании, Греции, Грузии и Косово. Шведы с 15 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Испании (19).



Чехия же в рамках отбора на турнир встретилась с Бельгией, Уэльсом, Эстонией и Беларусью. Бельгийцы (20) оторвались от чехов на 6 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.