Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» состоялся полуфинальный матч отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Швеции принимала национальную команду Чехии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 благодаря голу в дополнительное время матча.

Автором единственного забитого мяча на 110-й минуте стал нападающий сборной Швеции Робин Квайсон, которому ассистировал его коллега по амплуа Александер Исак.

Таким образом, в финальной игре стыкового отборочного турнира Швеция встретится с Польшей, которая прошла сборную России в результате решения ФИФА.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). Чехия стала третьей в группе Е с 14 очками, но вышла в стыки как одна из лучших команд на третьем месте.