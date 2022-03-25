Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» состоялся полуфинальный матч отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Швеции принимала национальную команду Чехии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 благодаря голу в дополнительное время матча.
Автором единственного забитого мяча на 110-й минуте стал нападающий сборной Швеции Робин Квайсон, которому ассистировал его коллега по амплуа Александер Исак.
Таким образом, в финальной игре стыкового отборочного турнира Швеция встретится с Польшей, которая прошла сборную России в результате решения ФИФА.
Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). Чехия стала третьей в группе Е с 14 очками, но вышла в стыки как одна из лучших команд на третьем месте.
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