Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022

Швеция в дополнительное время обыграла Чехию в полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022
Комментарии

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» состоялся полуфинальный матч отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Швеции принимала национальную команду Чехии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 благодаря голу в дополнительное время матча.

Автором единственного забитого мяча на 110-й минуте стал нападающий сборной Швеции Робин Квайсон, которому ассистировал его коллега по амплуа Александер Исак.

Таким образом, в финальной игре стыкового отборочного турнира Швеция встретится с Польшей, которая прошла сборную России в результате решения ФИФА.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). Чехия стала третьей в группе Е с 14 очками, но вышла в стыки как одна из лучших команд на третьем месте.

Сетка отбора плей-офф к ЧМ-2022.
ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 0
ДВ
Чехия
1:0 Квайсон – 110'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022