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Стали известны финальные пары стыковых матчей отбора к ЧМ-2022

Стали известны финальные пары стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
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Определились финальные пары стыковых матчей отбора к чемпионату мира – 2022 в Катаре. Отметим, что последний финалист определится лишь летом – из-за переноса встречи между Украиной и Шотландией.

Финальные пары отбора выглядят следующим образом:

  • Польша — Швеция;
  • Португалия — Македония;
  • Уэльс — Украина / Шотландия.

Отметим, что первые два матча состоятся уже во вторник, 29 марта.

Напомним, ранее стало известно, что Польша автоматически прошла в финал отбора на чемпионат мира, где встретится со Швецией, которая обыграла в дополнительное время Чехию (1:0). В остальных матчах Португалия оказалась сильнее Турции (3:1), Македония сенсационно на выезде победила действующих чемпионов Европы – сборную Италии (1:0), а Уэльс победил Австрию (2:1).

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