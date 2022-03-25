Стали известны финальные пары стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
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Определились финальные пары стыковых матчей отбора к чемпионату мира – 2022 в Катаре. Отметим, что последний финалист определится лишь летом – из-за переноса встречи между Украиной и Шотландией.
Финальные пары отбора выглядят следующим образом:
- Польша — Швеция;
- Португалия — Македония;
- Уэльс — Украина / Шотландия.
Отметим, что первые два матча состоятся уже во вторник, 29 марта.
Напомним, ранее стало известно, что Польша автоматически прошла в финал отбора на чемпионат мира, где встретится со Швецией, которая обыграла в дополнительное время Чехию (1:0). В остальных матчах Португалия оказалась сильнее Турции (3:1), Македония сенсационно на выезде победила действующих чемпионов Европы – сборную Италии (1:0), а Уэльс победил Австрию (2:1).
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