Фабио Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Македонии

Бывший главный тренер сборных Англии и России, итальянский специалист Фабио Капелло высказался о сенсационном вылете Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всё. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжёлый момент для всего итальянского футбола», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).