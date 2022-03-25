Тренер сборной Аргентины заявил, что Агуэро вернётся в сборную в новой роли

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Серхио Агуэро вернётся в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.
«Такое решение было воспринято положительно. Мы хотим, чтобы Агуэро поехал с нами на чемпионат мира и был рядом со своими товарищами по команде, обращая внимание на любые проблемы. Я не думаю, что сейчас есть лучший имидж, чем у него, чтобы представлять аргентинский футбол. Нам очень важно, чтобы роль Серхио была понятной. Мы не хотим, чтобы он поехал с нами просто для вида», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.
В 2021 году Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. За сборную Аргентины Серхио провёл 101 матч, забив 41 гол.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47
-
02:32
-
02:31
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:20