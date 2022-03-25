Тренер сборной Аргентины заявил, что Агуэро вернётся в сборную в новой роли

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Серхио Агуэро вернётся в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.



«Такое решение было воспринято положительно. Мы хотим, чтобы Агуэро поехал с нами на чемпионат мира и был рядом со своими товарищами по команде, обращая внимание на любые проблемы. Я не думаю, что сейчас есть лучший имидж, чем у него, чтобы представлять аргентинский футбол. Нам очень важно, чтобы роль Серхио была понятной. Мы не хотим, чтобы он поехал с нами просто для вида», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.



В 2021 году Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. За сборную Аргентины Серхио провёл 101 матч, забив 41 гол.

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