Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Аргентины заявил, что Агуэро вернётся в сборную в новой роли

Тренер сборной Аргентины заявил, что Агуэро вернётся в сборную в новой роли
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Серхио Агуэро вернётся в национальную команду в новой роли, которая пока не определена.

«Такое решение было воспринято положительно. Мы хотим, чтобы Агуэро поехал с нами на чемпионат мира и был рядом со своими товарищами по команде, обращая внимание на любые проблемы. Я не думаю, что сейчас есть лучший имидж, чем у него, чтобы представлять аргентинский футбол. Нам очень важно, чтобы роль Серхио была понятной. Мы не хотим, чтобы он поехал с нами просто для вида», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.

В 2021 году Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. За сборную Аргентины Серхио провёл 101 матч, забив 41 гол.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Сборные Италии и Аргентины проведут матч на «Уэмбли»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022