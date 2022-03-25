Кафу – о Неймаре: он входит в тройку лучших игроков мира

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что Неймар всё ещё может завоевать «Золотой мяч».



«Неймар ещё ребёнок, но он прекрасный игрок. Он всё ещё может претендовать на «Золотой мяч». Неймар входит в тройку лучших игроков мира. Я надеюсь, что он будет играть ещё очень долго. Я не знаю, как всё будет на самом деле, ведь к этому возрасту он провёл уже так много игр. Мне будет грустно, когда Неймар завершит карьеру», — цитирует Кафу RMC Sport.



В текущем сезоне Неймар сыграл за «Пари Сен-Жермен» в 21 матче во всех турнирах. На его счету пять голов и пять голевых передач. За национальную сборную в квалификации ЧМ-2022 он провёл девять матчей, забив семь голов, а также отдав восемь передач.

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