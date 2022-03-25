Защитник «Баварии» возглавил список самых подешевевших игроков Бундеслиги

Интернет-портал Transfermarkt.de опубликовал весеннее обновление стоимостей всех игроков Бундеслиги. Изменениям подверглись 113 профилей футболистов, сообщает Bild.

Одним из самых подешевевших футболистов является защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано (пришёл летом за € 42,5 млн). Француз упал в стоимости с € 55 до € 45 млн. Ни у одного другого игрока нет такого большого минуса в цене.

Помимо Юпомекано, подешевел Силла Катомпа Мвумпа из «Штутгарта». Игрок, купленный за € 8 млн, выбыл в начале сезона из-за разрыва крестообразной связки, а сейчас он страдает от травмы плеча. Его рыночная стоимость упала с € 25 до € 15 млн.

Однако самый большой минус в процентном отношении у игрока дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду. Его стоимость упала с € 14 до € 9 млн (минус 35,71%). Защитник также страдает от травм, в этом сезоне он сыграл всего девять матчей чемпионата.