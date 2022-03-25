Защитник «Баварии» возглавил список самых подешевевших игроков Бундеслиги

Интернет-портал Transfermarkt.de опубликовал весеннее обновление стоимостей всех игроков Бундеслиги. Изменениям подверглись 113 профилей футболистов, сообщает Bild.
Одним из самых подешевевших футболистов является защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано (пришёл летом за € 42,5 млн). Француз упал в стоимости с € 55 до € 45 млн. Ни у одного другого игрока нет такого большого минуса в цене.
Помимо Юпомекано, подешевел Силла Катомпа Мвумпа из «Штутгарта». Игрок, купленный за € 8 млн, выбыл в начале сезона из-за разрыва крестообразной связки, а сейчас он страдает от травмы плеча. Его рыночная стоимость упала с € 25 до € 15 млн.
Однако самый большой минус в процентном отношении у игрока дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду. Его стоимость упала с € 14 до € 9 млн (минус 35,71%). Защитник также страдает от травм, в этом сезоне он сыграл всего девять матчей чемпионата.
- 25 марта 2022
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:22
-
10:19
-
10:11
-
10:03
-
09:58
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:24
-
07:03
-
04:33
-
04:30
-
03:57
-
03:51
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47