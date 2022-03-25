Платини: Месси уже никогда не будет так же хорош, как 5-6 лет назад

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Совершил ли Месси ошибку, перейдя в «ПСЖ»? Он делает то, что хочет. Лео – дитя «Барселоны», но он решил уйти. Я могу представить себя на его месте.

Ситуация сложная для такого игрока, как Месси. Тебе 34 года, и ты понимаешь, что многого стоишь. Но сможешь ли ты играть так же хорошо, как играл раньше? Когда-то я тоже задавался этим вопросом, ведь в глубине души чувствовал, что не смогу играть так, как играл раньше. Это сложно.

Месси решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что Месси перешёл в «ПСЖ». Но он уже никогда не будет так же хорош, как пять-шесть лет назад», — приводит слова Платини RMC Sport.

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