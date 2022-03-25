«Это несправедливо». Нападающий Перу Герреро — об эпизоде с незасчитанным мячом

Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро считает несправедливым поражение от национальной команды Уругвая (0:1) в матче отбора к чемпионату мира – 2022.
«При всём уважении к КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола), судьям и всем, кто принадлежит к VAR, это несправедливо», — написал Герреро в своих соцсетях.
На 92-й минуте вратарь сборной Уругвая поймал мяч в руки и, видимо, зашёл с ним за линию ворот. Футболисты национальной команды Перу апеллировали к судье, но тот принял решение не прислушиваться к требованиям игроков. В итоге Уругвай обеспечил себе победу и пробился в основную стадию чемпионата мира – 2022.
Турнирную таблицу группового этапа возглавляет Бразилия, у которой 42 очка в 16 матчах, за ней располагается Аргентина – 35 очков в 15 играх, тройку замыкает Эквадор (25), а далее идут Уругвай (25) и Перу (21), который занимает пятое место, дающее право пробиться на ЧМ-2022 через стыки.
- 25 марта 2022
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