Мостовой: грустно, что мы лишились матча с Польшей. Домашнее поле дало бы нам преимущество

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах стыковых матчей к чемпионату мира по футболу – 2022 в Катаре.
«Посмотрев стыковые матчи, я увидел, что главное — это преимущество домашнего поля. Только итальянцам не помогло, к несчастью. У нас было бы преимущество, если бы матч с Польшей состоялся. Ведь мы играли бы дома. Грустно, что всё произошло и происходит так, что мы лишились этого матча. У нас были бы хорошие шансы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее стало известно, что Польша автоматически прошла в финал отбора на чемпионат мира, где встретится со Швецией, которая обыграла в дополнительное время Чехию (1:0). В остальных матчах Португалия оказалась сильнее Турции (3:1), Македония сенсационно на выезде победила действующих чемпионов Европы – сборную Италии (1:0), а Уэльс победил Австрию (2:1).
- 25 марта 2022
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