«Там не судят Ивановы и Мешковы». Салихова — о разных результатах «Спартака» в РПЛ и ЛЕ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала причины, по которым клуб показал разные результаты в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы.
«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы…
Другая наша реальность — это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание всё время кого-нибудь штрафовать — вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить её?» — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».
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- 25 марта 2022
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