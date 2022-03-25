«Там не судят Ивановы и Мешковы». Салихова — о разных результатах «Спартака» в РПЛ и ЛЕ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала причины, по которым клуб показал разные результаты в Российской Премьер-Лиге и Лиге Европы.



«Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы «Спартак» играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы…



Другая наша реальность — это КДК. Когда уже два раза клубу приходилось объяснять, прилагая все необходимые доказательства, что наш тренер не опаздывал на обязательное интервью. Что за нездоровое желание всё время кого-нибудь штрафовать — вместо того чтобы разобраться в сути проблемы и, наконец, решить её?» — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Зарема Салихова раскритиковала идею цензуры на обсуждение судей