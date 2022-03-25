Джикия рассказал, зачем проводится тренировочный сбор национальной команды

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о сути тренировочного сбора национальной команды.
«Конечно, знали, что вчера должны были сыграть с Польшей, готовились к этой дате долгое время. Понятное дело, что мы обговорили отмену игры, но не более того. Решение уже было принято, и от нас ничего не зависело. Никакой матч отбора на чемпионат мира вчера не смотрел.
Почему мы тренируемся непонятно для чего? Чтобы в будущем, когда всё наладится, мы были готовы. Прежде всего это показывает профессиональное отношение к делу. Есть много новых ребят, до них нужно донести информацию, которая была до этого, всё проходит достаточно профессионально. Мы наигрываем стандарты и вспоминаем, что мы делали в разных фазах игры. Когда всё наладится, дай бог, чтобы мы были готовы», — сказал Джикия на пресс-конференции.
- 25 марта 2022
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