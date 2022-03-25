Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия рассказал, зачем проводится тренировочный сбор национальной команды

Джикия рассказал, зачем проводится тренировочный сбор национальной команды
Комментарии

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о сути тренировочного сбора национальной команды.

«Конечно, знали, что вчера должны были сыграть с Польшей, готовились к этой дате долгое время. Понятное дело, что мы обговорили отмену игры, но не более того. Решение уже было принято, и от нас ничего не зависело. Никакой матч отбора на чемпионат мира вчера не смотрел.

Почему мы тренируемся непонятно для чего? Чтобы в будущем, когда всё наладится, мы были готовы. Прежде всего это показывает профессиональное отношение к делу. Есть много новых ребят, до них нужно донести информацию, которая была до этого, всё проходит достаточно профессионально. Мы наигрываем стандарты и вспоминаем, что мы делали в разных фазах игры. Когда всё наладится, дай бог, чтобы мы были готовы», — сказал Джикия на пресс-конференции.

Новость по теме
Георгий Джикия верит, что летом сборную России вернут к соревнованиям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022