Джикия отказался отвечать на вопрос о состоянии Леонида Федуна

Защитник сборной России Георгий Джикия отказался отвечать на вопрос о финансовом состоянии владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Понятное дело, что мы спокойно тренировались. Наверное, это связано с тем, что нет официальных игр. Мы вспоминали что-то и наигрывали. Тренировками и недельным циклом доволен. Матч с молодёжной сборной будет проходить в формате игры, поэтому самое главное – обойтись без травм, что с нашей стороны, что с молодёжной стороны. Завтра постараемся попробовать в игре то, что наигрывали.
Что я думаю про информацию о финансовых проблемах Федуна? Пока мы в сборной, давайте разговаривать о сборной. Можете после игры меня в Черкизово поймать, и будем разговаривать про «Спартак». Понятное дело, что лично я был расстроен тем, что нас отстранили от международных соревнований, потому что хочется сыграть на большом турнире, а эту возможность у нас забрали. Мы все расстроены», — сказал Джикия на пресс-конференции.
- 25 марта 2022
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