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Геннадий Орлов: смешно слышать, что приняли новый лимит. Где же набрать 13 легионеров?

Геннадий Орлов: смешно слышать, что приняли новый лимит. Где же набрать 13 легионеров?
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал введение нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Смешно слышать, что в Российской Премьер-Лиге приняли новый лимит на легионеров. Почти все легионеры уехали. Где же набрать 13? Правда, Дюков разъяснил, что необязательно иметь 13 легионеров.

Самое главное, чтобы у нас шёл футбол и мы не потеряли мальчишек. Есть молодые ребята, и нужно их готовить, потому что всё равно время возьмёт своё и мы будем играть в большой футбол. Нужно идти своим путём, концентрировать внимание на подготовке тренеров, футболистов и болельщиков», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России.

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