«Милан» планирует приобрести двух игроков «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман и полузащитник команды Ренату Саншеш в летнее трансферное окно могут сменить команду. Двух футболистов французского клуба планирует подписать итальянский «Милан». Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб пытался подписать 22-летнего защитника в зимнее трансферное окно, но «Лилль» ответил отказом. «Милану» придётся заплатить около € 40 млн, чтобы оформить переход Ботмана летом. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 28 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение Ботмана с «Лиллем» истекает в 2025 году.



24-летний Саншеш в текущем сезоне забил гол и отдал пять результативных передач в 25 матчах. Рыночная стоимость португальца оценивается в € 30 млн.