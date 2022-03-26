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«Милан» планирует приобрести двух игроков «Лилля»

«Милан» планирует приобрести двух игроков «Лилля»
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Защитник «Лилля» Свен Ботман и полузащитник команды Ренату Саншеш в летнее трансферное окно могут сменить команду. Двух футболистов французского клуба планирует подписать итальянский «Милан». Об этом сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб пытался подписать 22-летнего защитника в зимнее трансферное окно, но «Лилль» ответил отказом. «Милану» придётся заплатить около € 40 млн, чтобы оформить переход Ботмана летом. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 28 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение Ботмана с «Лиллем» истекает в 2025 году.

24-летний Саншеш в текущем сезоне забил гол и отдал пять результативных передач в 25 матчах. Рыночная стоимость португальца оценивается в € 30 млн.

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