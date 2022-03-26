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Египет обыграл Сенегал в первом очном матче отбора на чемпионат мира

Египет обыграл Сенегал в первом очном матче отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 26 марта, состоялся первый матч в рамках двухраундового противостояния африканского отбора на чемпионат мира между сборными Египта и Сенегала. Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 4-й минуте открыл Салиу Сисс, который срезал мяч в свои ворота. В этом году сборные Сенегала и Египта уже встречались в официальном матче. Это была встреча в рамках финала Кубка африканских наций. Тогда в серии пенальти победу одержали сенегальцы.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск.

В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис. Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 1-й матч
25 марта 2022, пятница. 22:30 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Сенегал
1:0 Сисс – 4' (автогол)
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