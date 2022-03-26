Льорис: Жиру заслужил вызов в сборную Франции. Он готов на всё, чтобы попасть на ЧМ
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Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о партнёре по национальной команде Оливье Жиру.
«Жиру заслужил свой вызов в сборную. Он отлично работает в «Милане», который всё ближе к завоеванию чемпионства в Италии. Он забил несколько важных голов. Оливье — умный парень, который готов на всё, чтобы стать частью нашего приключения и отправится на чемпионат мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.
Напомним, 35-летний Жиру был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д′Ивуара в качестве замены травмированному форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. В составе национальной команды Франции Жиру провёл 111 матчей и забил 47 голов.
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