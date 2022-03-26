Саутгейт — о бойкоте ЧМ-2022: не знаю, что это даст. Мы связаны с Катаром, как и с Россией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира в Катаре.



«Не знаю, что это даст. Это будет громкая история, но турнир всё равно состоится. Факт, к сожалению, заключается в том, что самая большая проблема не связана с религией или культурой. Дело в строительстве стадионов, и, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать.



Мы на протяжении восьми лет знали, что турнир пройдёт в Катаре. Есть ли у нас что-то против Катара как страны? Мы связаны с Катаром, как и с Россией, всевозможными инвестициями. Это сложно», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, сборная Англии заняла 1-е место в группе I отборочного турнира ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.